2019-11-07T13:16:04+03:00
Общество

Путин прилетел в Омск

Он встретится с казахским коллегой Касым-Жомарт Токаевым.
Поделиться:
Президентов России и Казахстана ждут на XVI форуме межрегионального сотрудничестваПрезидентов России и Казахстана ждут на XVI форуме межрегионального сотрудничества
Изменить размер текста:

В Омске второй день работает XVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главным мероприятием сегодняшнего дня будет пленарное заседание «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», в котором примут участие президенты России и Казахстана. После этого они подпишут документ о приграничном сотрудничестве.

Самолет с российским президентом уже приземлился на омской земле, а прибытие лидера Казахстана ожидается около пяти вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпионат мира по хоккею среди молодежек проведут в Омске
Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года
В Следкоме опровергли информацию об исчезновении в Омске 11-летнего ребенка
Омского дебошира, устроившего дебош в аэропорту, будут судить
В «Росводоканал Омск» продолжается акция «Кубометры в подарок»
Третьяк назвал омский лед теплым
Третьяк подарил Буркову майку на открытии Хоккейной академии «Авангарда»
В Омске рядом с памятником Городовому появился бронзовый спаниель
Сотрудники ЧОПа обезвредили неадекватного мужчину с ножом
Как услуга автоследования поможет инвестору заработать на фондовом рынке?
Для чего нужны проекты межевания территорий
В Омской области пьяного водителя, покалечившего женщину, приговорили к 2 годам условно
В Омске будут судить пьяницу, который сжег чужой дом
Многодетную омичку, бросившую годовалую дочь в запертой квартире, лишили родительских прав
Горка с селфи-мостиком, снежный лабиринт и 22-метровая ель: В главном омском парке уже готовятся к Новому году