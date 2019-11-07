Путин прилетел в Омск
Он встретится с казахским коллегой Касым-Жомарт Токаевым.
Президентов России и Казахстана ждут на XVI форуме межрегионального сотрудничества
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В Омске второй день работает XVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главным мероприятием сегодняшнего дня будет пленарное заседание «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», в котором примут участие президенты России и Казахстана. После этого они подпишут документ о приграничном сотрудничестве.
Самолет с российским президентом уже приземлился на омской земле, а прибытие лидера Казахстана ожидается около пяти вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU