Путин прилетел в Омск

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-07T13:16:04+03:00

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В Омске второй день работает XVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главным мероприятием сегодняшнего дня будет пленарное заседание «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», в котором примут участие президенты России и Казахстана. После этого они подпишут документ о приграничном сотрудничестве.

Самолет с российским президентом уже приземлился на омской земле, а прибытие лидера Казахстана ожидается около пяти вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU