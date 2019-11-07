Третьяк назвал омский лед теплым
Открытие новой академии «Авангард», которое прошло в Омске в рамках культурной программы XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, выдалось зрелищным. Сначала ажиотаж публики подогевал зажигательный ведущий вместе с символом «Авангарда» ястребом, а потом началось светомузыкальное шоу. На льду то появлялись фигуристы в костюмах снеговиков, то со светящимися фигурами. Потом вынесли флаги России и Казахстана, а затем появились главные действующие лица – воспитанники детских хоккейных команд ХК «Авангард» (РФ) и «Барыс» (Казахстан). Их приветствовали губернатор Омской области, председатель Совета директоров ХК «Авангард», полномочный представитель Президента РФ в СФО и легенда отечественного хоккея, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
- Лед в Омске теплый, ведь здесь такой теплый прием! - сказал Владислав Александрович, а потом вместе с Александром Крыловым произвел символическое вбрасывание первой шайбы.
Текст и фото Лариса ЛОСКУТОВА
Фото Ларисы ЛОСКУТОВОЙ
ИСТОЧНИК KP.RU