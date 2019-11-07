Третьяк подарил Буркову майку на открытии Хоккейной академии «Авангарда»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-07T12:37:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на церемонии открытия Центрального спортивного комплекса Хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая состоялась в рамках культурной программы XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, подарил губернатору Омской области Александру Буркову уникальную вещь – майку победителей сборной Советского Союза. Приветствуя юных хоккеистов из России и Казахстана, которые на новой арене готовились к товарищескому матчу детских команд хоккейных клубов «Авангард» (РФ) и «Барыс» (Казахстан) Владислав Александрович сказал:

- Я и мое поколение в свое время даже не мечтали играть на таком стадионе, в такой атмосфере. Это большой праздник для всех нас. Наша главная задача, чтобы по всей стране создавались такие условия. Есть федеральная программа, по которой будет построено 5 таких стадионов, чтобы аккумулировать лучших талантливых в таких академиях. Это потрясающее здание, академия, здесь вырастут много талантливых хоккеистов, которые прославят и «Авангард», и наш хоккей. Я радуюсь как ребенок!

Текст и фото Лариса ЛОСКУТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU