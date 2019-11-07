В Омске рядом с памятником Городовому появился бронзовый спаниель
У одного из символов Омска – памятника Городовому – появился четвероногий компаньон из бронзы. Теперь полицейский будет нести свой дозор в самом центре города вместе со спаниелем по кличке Узли.
Скульптуру установили накануне по инициативе владельца скульптуры Городовому, предпринимателя Сергея Жерикова. Как выяснилось, таким способом омич решил увековечить память о своей первой собаке.
Фото того, что получилось, попали во все крупные паблики города. «Вечно ноющие» омичи по традиции оказались чем-то недовольны и принялись советовать в комментариях, куда можно было бы лучше потратить чужие деньги. Одних не устроило, что памятник поставили в центре, а не на окраине. Другие недовольны, что в бронзе отлили не их питомцев.
Напомним, кстати, что недавно вандал повредил и скульптуру городового, оторвав рукоять сабли. Но после, испугавшись наказания, вернул украденную часть памятника.
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ИСТОЧНИК KP.RU