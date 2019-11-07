В Омской области пьяного водителя, покалечившего женщину, приговорили к 2 годам условно
В начале апреля 56-летний житель Ноаоваршавки напился и поехал по поселку на своей «Ладе». На улице 1-й Садовой он справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и сбила шедшую по обочине женщину.
В результате происшествия пешеход получила многочисленные переломы и травмы.
– Вину фигурант признал полностью, раскаялся в содеянном, оказал помощь потерпевшей непосредственно после совершения преступления, а также принял меры по заглаживанию вреда, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным по длительности испытательным сроком с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU