Многодетную омичку, бросившую годовалую дочь в запертой квартире, лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-07T08:39:46+03:00

Многодетная мать даже не явилась на суд, где ее лишали родительских прав. Фото: "КП" Архив

Женщина даже не явилась на суд, чтобы попытаться вернуть своих ребятишек

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В ноябре 2018 года мать троих детей бросила в запертой квартире своего младшего ребенка – годовалую дочь. Оставшись одна, девочка открыла окно и выпала со второго этажа. Как ни странно, но, возможно, это и спасло малышке жизнь. Ее вызволили из заточения и поместили в дом малютки. Также у горе-мамаши забрали и старших детей. Чему она, судя по всему, оказалась только рада.

Переложив родительские обязанности на государство, женщина ударилась во все тяжкие. И, видимо, так этим увлекалась, что не нашла ни минуты, чтобы навестить детей.

5 марта ее признали виновной по статье «Оставление в опасности» и приговорили к штрафу.

– По результатам рассмотрения гражданского дела о лишении женщины родительских прав участвующим в заседании суда прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – В связи с тем, что ответчица в судебные заседания не являлась, вынесено заочное решение о лишении ее родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU