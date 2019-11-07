2019-11-07T08:39:46+03:00
Общество

Многодетную омичку, бросившую годовалую дочь в запертой квартире, лишили родительских прав

Женщина даже не явилась на суд, чтобы попытаться вернуть своих ребятишек
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Многодетная мать даже не явилась на суд, где ее лишали родительских прав.Многодетная мать даже не явилась на суд, где ее лишали родительских прав.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В ноябре 2018 года мать троих детей бросила в запертой квартире своего младшего ребенка – годовалую дочь. Оставшись одна, девочка открыла окно и выпала со второго этажа. Как ни странно, но, возможно, это и спасло малышке жизнь. Ее вызволили из заточения и поместили в дом малютки. Также у горе-мамаши забрали и старших детей. Чему она, судя по всему, оказалась только рада.

Переложив родительские обязанности на государство, женщина ударилась во все тяжкие. И, видимо, так этим увлекалась, что не нашла ни минуты, чтобы навестить детей.

5 марта ее признали виновной по статье «Оставление в опасности» и приговорили к штрафу.

– По результатам рассмотрения гражданского дела о лишении женщины родительских прав участвующим в заседании суда прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – В связи с тем, что ответчица в судебные заседания не являлась, вынесено заочное решение о лишении ее родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области пьяного водителя, покалечившего женщину, приговорили к 2 годам условно
В Омске будут судить пьяницу, который сжег чужой дом
Горка с селфи-мостиком, снежный лабиринт и 22-метровая ель: В главном омском парке уже готовятся к Новому году
В Омске сносят стихийные парковки, которыми перегородили дворы
В Омске приведут в порядок рынки
В Омске установили памятник художнику Амангельды Шакенову
На Форуме в Омске произошло уникальное событие
Еще 12 соглашений было подписано на российско-казахстанском форуме
В Омске начал работу Форума молодежных лидеров России и Казахстана
Альфа-Банк в 2020 году увеличит кредитование населения на 30%
В Омске задержали серийного автоугонщика
В Омской области пропал 11-летний ребенок
В Омске пассажирский «пазик» влетел в троллейбус
Кларнетистку омского музтеатра будут судить за убийство сожителя
В Омской области пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся
Омич сел за руль пьяным и сказал, что авто угнали, когда он спал в салоне
Омичей уведомят о поступлении документов, заверенных электронной подписью
Омский Следком проверит сауну, где клиенты чуть заживо не сварились в кипятке
Компании Казахстана рвались на Форум в Омск
В Омске начал работу XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана
Почему Омской области нужно развивать сотрудничество с Казахстаном
Возле Омского аэропорта появилась бесплатная парковка
За несколько часов до приезда в Омске Путина десятки дорожников лихорадочно красят бордюры