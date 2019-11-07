2019-11-07T08:21:18+03:00
Общество

Горка с селфи-мостиком, снежный лабиринт и 22-метровая ель: В главном омском парке уже готовятся к Новому году

Там начали обдумывать праздничную программу для горожан
Анна МИКУЛА
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Напомним, главную городскую елку в этом году впервые установят в самом центре Омска – на отремонтированной Театральной площади.

Тем не менее тех, кто по традиции любят гулять на новогодние праздники в парке 30-летия ВЛКСМ, ждет интересная программа. Ее уже начали готовить.

Елку там откроют 28 декабря в 16.30.

– На Комсомольской аллее возле «Колеса обзора» установили четыре новые деревянные горки: пятиметровую с селфи-мостиком, трехметровую — со световым туннелем, а также двойную конструкцию с горками высотой шесть и три метра, — рассказал директор МП «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин. — Кроме того, у Центральной аллеи оборудуем селфи-рамку со световой иллюминацией. Также в парке будет работать пункт проката тюбингов для горок, аттракцион тюбинг-кросс и прокат коньков для катка. Он, как и в прошлые годы, будет организован ближе к улице Масленникова. По традиции построим уже полюбившийся нашим гостям снежный лабиринт. И, безусловно, самым главным украшением парка станет 22-метровая новогодняя ель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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