В Омске сносят стихийные парковки, которыми перегородили дворы

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-07T08:04:15+03:00

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В Кировском округе прошел уже пятый за квартал рейд, во время которого боролись с незаконными парковками во дворах.

Рабочие «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска демонтировали более 50 погонных метров парковочного ограждения у домов № 28 по ул. Карпинского и у дома № 110 по ул. 12 Декабря. В ходе рейдов у дома № 25 по улице Дианова выявили несанкционированную автостоянку общей площадью около 1200 квадратных метров. Жители дома огородили ее металлическими столбами, затянутыми сеткой.

– Конструкции для охраны автомобилей были установлены жителями самовольно, без каких-либо разрешений. Мы предупреждали собственников о необходимости добровольно устранить несанкционированные парковочные барьеры, но дальше разъяснений и разговоров дело не продвинулось. Теперь земли общего пользования приведены в порядок, как этого требует законодательство, — прокомментировал начальник отдела архитектуры и землепользования администрации Кировского округа Денис Чаплинский.

По словам Дениса Чаплинского, по закону обустройство парковочных ограждений возможно лишь в тех случая, когда собственники жилья оформили в аренду или оформили в собственность придомовую территорию и приняли решение о создании личных парковок для жителей дома.

ИСТОЧНИК KP.RU