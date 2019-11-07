В Омске установили памятник художнику Амангельды Шакенову

СЕГОДНЯ 07:08 2019-11-07T07:12:32+03:00

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Памятник известному художнику Амангельды Шакенову появился на улице Ленина недалеко от ее пересечения с улицей Чокана Валиханова. Как сообщили в департаменте культуры администрации Омска, инициатива установки памятника известному живописцу принадлежит фонду развития и сохранения казахского языка и культуры «Мирас».

Автором бронзовой скульптуры стал наш земляк, молодой скульптор Мейрам Баймуханов. Над общим архитектурным обликом композиции работали известные архитекторы Геннадий Пейчев и Игорь Вахитов.

– Установка скульптуры художника призвана увековечить память об Амангельды Шакенове. Появление этого памятного объекта будет способствовать не только развитию интереса горожан к истории Омска и повышению уровня культуры омичей, но и станет еще одним украшением улицы Ленина, — отметил директор департамента культуры администрации города Омска Владимир Шалак.

Фото: мэрия Омска

Справка «КП»:

Амангельды Абдрахманович Шакенов (1943-2018) — родился в ауле Чукут Шербакульского района Омской области. Заслуженный работник культуры РСФСР, действительный академик Академии художеств Республики Казахстан. Его картины экспонируются и хранятся в фондах Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Государственном областном художественном музее «Либеров-центр». В своих работах он прославлял труд простых людей — хлеборобов, животноводов, речников, тружеников села, а также умел красочно передать пейзажи Севера и других регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU