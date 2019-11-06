На Форуме в Омске произошло уникальное событие

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-06T14:33:42+03:00

Эксперты считают, что ничего подобного доселе не было в отношениях России и Казахстана.

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Уникальное событие произошло на XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана. Впервые за все время добрососедских отношений между двумя странами были подписаны соглашения между общественными палатами приграничных областей.

- Сегодня здесь в Омске начата новая страница дружбы и общения между гражданскими институтами двух стран, - сказал заместитель председателя общественной палаты Свердловской области Максим Савин после того, как были подписаны соответствующие документы между его регионом и Костанайской и Карагандинской областями Республики Казахстан. -Для общественных палат всех субъектов Российской Федерации это уникальное событие, потому что сегодня исторический момент, потому что общественные палаты двух государств подписали меморандум о сотрудничестве. Представители трех общественных палат заложили первый камень в фундамент дальнейшей работы.

- Я уверена, что этот меморандум расширит горизонты сотрудничества между нашими государствами, - считает член общественного совета Костанайской области Динара Утебаев. Для гражданского общества это очень важно. Это партнерство поможет во многих социальных и общественных вопросах.

- Мы заключили меморандум с промышленным регионом – Свердловской областью, с которым у нас много общего, - объяснил заместитель председателя общественного совета Карагандинской области Серик Турегельдин. - Это – первый шаг, благодаря которому мы начнем работать на благо наших регионов.

Текст и фото Лариса ЛОСКУТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU