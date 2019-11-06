Еще 12 соглашений было подписано на российско-казахстанском форуме

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-06T14:10:25+03:00

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Первый день работы XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана, который проходит в эти дни в Омске, завершился подписанием еще 12 соглашений между представителями бизнес-сообщества России и Казахстана.

Напомним, что еще утром, практически сразу после открытия международного собрания его участники подписали 3 договора. Весь день продолжались панельные сессии, на которых обсуждались самые разные вопросы взаимодействия приграничных территорий России и Казахстана. А под занавес деловой части первого дня состоялось подписание всевозможных договоров между предприятиями, органами власти и общественными организациями двух стран. Среди предприятий Омской области, руководители которых скрепили своими подписями такие договора были: «Титан-Агро», Омский государственный технический университет, АО «Нефтеперерабатывающий завод» ПАО «Газпромнефть».

Текст и фото Лариса ЛОСКУТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU