2019-11-06T12:31:48+03:00
Экономика

В Омске начал работу Форума молодежных лидеров России и Казахстана

Это мероприятие – часть событий, которые проходят в нашем городе в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран.
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Участников молодежного Форума приветствовала заместитель Председателя Правительства Омской области Татьяна Дернова.Участников молодежного Форума приветствовала заместитель Председателя Правительства Омской области Татьяна Дернова.
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Пока в Экспоцентре проходят «взрослые» мероприятия российско-казахского Форума приграничных территорий, на которых представители бизнес-сообществ двух стран обсуждают насущные вопросы взаимодействия, молодежь также проявляет активность - в Омском региональном парке информационных технологий торжественно открылся Форум молодежных лидеров России и Казахстана. Кстати, первые молодежные мероприятия начались еще вчера 5 ноября, когда студенты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, обучающихся на направлении «Международные отношения», встретились с руководством Совета молодых дипломатов МИД России.

На официальное открытие «молодежки» собрались более 100 человек, чтобы обсудить возможности сотрудничества и совместные проекты.

– В рамках форума мы проведем открытые и закрытые встречи и подпишем меморандум о намерениях, который станет «дорожной картой» нашего взаимодействия на 2020 год, а также встретимся со студентами-международниками, расскажем о деятельности нашего совета и МИД в целом, – сообщил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

Молодых людей ждет масса интересного: дискуссии и обсуждения актуальных тем по добровольчеству, социальному проектированию, встречи с дипломатами двух стран и рабочее совещание руководителей региональных органов исполнительной власти России и Казахстана, ответственных за реализацию молодежной политики.

Лариса ЛОСКУТОВА

Фото пресс-служба Минспорта Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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