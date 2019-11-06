В Омске задержали серийного автоугонщика

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-06T12:05:09+03:00

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С заявлениями об угоне из машин в полицию обратились сразу четверо омичей. Автомобили марок ВАЗ-21099 и ВАЗ-2108 исчезли с парковок на улицах Звездной, 20 лет РККА, 2-й Поселковой и Крупской.

– Изъятые экспертами на местах происшествий следы позволили оперативникам предположить, что к преступлениям причастен один и тот же человек, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – Подозреваемого, который находился за рулем похищенной им «девятки», сотрудники уголовного розыска задержали на улице Малунцева. Здесь же были припаркованы еще два автомобиля, подготовленные к продаже. Одну из машин злоумышленник успел продать за 15 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции

Кроме того, из ВАЗа, угнанного с улицы Звездной, 39-летний ранее судимый омич похитил аккумулятор, автомагнитолу и колонки. Сумма материального ущерба составила 120 тысяч рублей.

В остальных случаях ущерб варьировался от 20 до 60 тысяч рублей. Все транспортные средства подозреваемый вскрывал, взламывая замки на автомобильных дверях.

Задержанного отправили в СИЗО. В отношении мужчины возбудили сразу четыре уголовных дела по статье «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU