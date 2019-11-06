В Омской области пропал 11-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-06T11:40:14+03:00

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11-летний Никита Макушин пропал еще 14 октября. Достоверно известно только то, что мальчик вышел из школы после занятий и исчез. Где он может находиться, пока неясно.

– Никита никогда не терялся, а убежал от отца и не захотел с ним тайно уехать в Мурманск, – рассказала знакомая этой семьи. – С первых дней жизни ребенок жил с бабушками, также, как и его младший брат Антон, которого отец тайно увез вопреки воли матери. Это месть за развод. Сотрудники полиции обещали, что младший Антон не покинет Тюкалинск до решения суда.

К поискам Никиты подключились волонтеры отряда «Доброспас-Омск». Приметы пропавшего: рост 160 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в темную куртку с капюшоном, серую кофту на молнии с капюшоном и темные брюки.

Если вы знаете, где находится Никита Макушин, позвоните по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU