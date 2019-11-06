В Омске пассажирский «пазик» влетел в троллейбус

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-06T10:52:19+03:00

В общей сложности в них ехали 45 человек

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Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 6 ноября, утром на Красном Пути в районе остановки «Аграрный университет». Примерно в 8.30 автобус ПАЗ, ехавший по маршруту № 22, влетел в троллейбус.

По информации областной Госавтоинспекции, в результате аварии два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью. В момент происшествия в его салоне находились 15 пассажиров, в троллейбусе – 30 человек.

Напомним, также ДТП с участием пассажирского автобуса случилось сегодня утром на дороге в Марьяновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU