В Омске пассажирский «пазик» влетел в троллейбус
В общей сложности в них ехали 45 человек
Авария случилась на Красном Пути.Фото: Анна МИКУЛА
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Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 6 ноября, утром на Красном Пути в районе остановки «Аграрный университет». Примерно в 8.30 автобус ПАЗ, ехавший по маршруту № 22, влетел в троллейбус.
По информации областной Госавтоинспекции, в результате аварии два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью. В момент происшествия в его салоне находились 15 пассажиров, в троллейбусе – 30 человек.
Напомним, также ДТП с участием пассажирского автобуса случилось сегодня утром на дороге в Марьяновском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU