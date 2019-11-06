2019-11-06T10:30:03+03:00
Происшествия

Кларнетистку омского музтеатра будут судить за убийство сожителя

Как выяснилось, мужчина неоднократно поднимал на нее руку. Женщина решила ответить, но не рассчитала силы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Омске завершилось расследование трагической истории, случившейся 25 августа. 28-летняя артистка оркестра Омского музыкального театра у себя в квартире жестоко расправилась с 54-летним сантехником этого культурного заведения.

Как выяснилось, они состояли в близких отношениях. Мужчина, хоть и был вдвое старше своей возлюбленной, относился к ней плохо – периодически оскорблял и даже поднимал на нее руку.

В тот день молодая женщина, вероятно, решила поставить его на место. Правда, не рассчитала силы. Теперь ее судят за убийство.

– Между ними произошел конфликт, в процессе которого девушка взяла на кухне нож и нанесла им не менее 3 ударов по туловищу и конечностям мужчины, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В ходе расследования фигурантка дела призналась в содеянном, подробно рассказав обстоятельства происшествия, пояснив, что не желала причинения смерти, а лишь хотела напугать мужчину. Уголовное дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
5 Альфа-Банк в 2020 году увеличит кредитование населения на 30%
В Омске задержали серийного автоугонщика
В Омской области пропал 11-летний ребенок
В Омске пассажирский «пазик» влетел в троллейбус
В Омской области пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся
Омич сел за руль пьяным и сказал, что авто угнали, когда он спал в салоне
Омичей уведомят о поступлении документов, заверенных электронной подписью
Омский Следком проверит сауну, где клиенты чуть заживо не сварились в кипятке
Компании Казахстана рвались на Форум в Омск
В Омске начал работу XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана
Почему Омской области нужно развивать сотрудничество с Казахстаном
Возле Омского аэропорта появилась бесплатная парковка
За несколько часов до приезда в Омске Путина десятки дорожников лихорадочно красят бордюры