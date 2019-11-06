Кларнетистку омского музтеатра будут судить за убийство сожителя

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-06T10:30:03+03:00

Как выяснилось, мужчина неоднократно поднимал на нее руку. Женщина решила ответить, но не рассчитала силы

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В Омске завершилось расследование трагической истории, случившейся 25 августа. 28-летняя артистка оркестра Омского музыкального театра у себя в квартире жестоко расправилась с 54-летним сантехником этого культурного заведения.

Как выяснилось, они состояли в близких отношениях. Мужчина, хоть и был вдвое старше своей возлюбленной, относился к ней плохо – периодически оскорблял и даже поднимал на нее руку.

В тот день молодая женщина, вероятно, решила поставить его на место. Правда, не рассчитала силы. Теперь ее судят за убийство.

– Между ними произошел конфликт, в процессе которого девушка взяла на кухне нож и нанесла им не менее 3 ударов по туловищу и конечностям мужчины, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В ходе расследования фигурантка дела призналась в содеянном, подробно рассказав обстоятельства происшествия, пояснив, что не желала причинения смерти, а лишь хотела напугать мужчину. Уголовное дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU