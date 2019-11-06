В Омской области пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-06T09:59:39+03:00

В результате происшествия пять человек оказались в больнице

Изменить размер текста: A A

Уже второе за последние несколько дней ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Омской области. На этот раз авария случилась в Марьяновском районе сегодня, 6 ноября, в 09.29.

– Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля «Мицубиси» без признаков опьянения, двигаясь по автодороге «Омск–Марьяновка» в районе 755 км допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ под управлением 57-летнего мужчины, в результате чего водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В результате аварии пять человек из автобуса, личности которых сейчас устанавливаются, обратились за медицинской помощью. Всего в момент аварии в салоне находились восемь пассажиров.

Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции

Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции

ИСТОЧНИК KP.RU