Омич сел за руль пьяным и сказал, что авто угнали, когда он спал в салоне

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-06T09:43:50+03:00

На обман ему не помог, и мужчину все равно наказали

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25-летний омич уже был лишен водительских прав за то, что управлял машиной пьяным. Но его это не привело в чувства, мужчина снова напился и сел за руль.

Когда водителя задержали полицейские, он придумал довольно нелепое оправдание. Заявил, что его похитили вместе с машиной угонщики, когда он мирно спал на заднем сиденье.

Впрочем, у следствия нашлось достаточно доказательств для передачи дела в суд. Там автомобилиста-пьяницу признали виновным и приговорили к 200 часам исправительных работ, а также лишению прав еще на два года.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, омич пытался обжаловать это решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU