Омич сел за руль пьяным и сказал, что авто угнали, когда он спал в салоне
25-летний омич уже был лишен водительских прав за то, что управлял машиной пьяным. Но его это не привело в чувства, мужчина снова напился и сел за руль.
Когда водителя задержали полицейские, он придумал довольно нелепое оправдание. Заявил, что его похитили вместе с машиной угонщики, когда он мирно спал на заднем сиденье.
Впрочем, у следствия нашлось достаточно доказательств для передачи дела в суд. Там автомобилиста-пьяницу признали виновным и приговорили к 200 часам исправительных работ, а также лишению прав еще на два года.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, омич пытался обжаловать это решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU