2019-11-06T09:20:16+03:00
Экономика

Компании Казахстана рвались на Форум в Омск

Те, кто приехали, кроме запланированных получили новые контракты.
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Губернатор Омской области Александр Бурков и вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат ТоребаевГубернатор Омской области Александр Бурков и вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев
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На открытии XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана в Омске вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев поделился своими впечатлениями о мероприятии.

- Форум приграничных территорий второй раз проходит в Омске, - сказал Кайрат Торебаев . – Исторически Казахстан и Омская область тесно взаимодействуют. Мы с Александром Леонидовичем Бурковым обошли выставку и увидели достаточно большой интерес к ней со стороны бизнеса. Есть и сельское хозяйство, и промышленность. Наши компании рвались сюда, на выставку и нам приходилось делать своего рода селекцию, поскольку, естественно, она не могла вместить всех желающих. Наши компанию планировали подписать ряд документов, но к тому же здесь появились дополнительные новые контракты. Это называется - экономика взаимоотношений в действии. Нам есть что предложить друг другу и мы будет сотрудничать в дальнейшем.

Текст и фото Лариса ЛОСКУТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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