2019-11-06T08:59:18+03:00
Экономика

Почему Омской области нужно развивать сотрудничество с Казахстаном

На XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана такое взаимодействие идет особенно эффективно.
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Герман Клименко уверен - общение на Форуме складывается продуктивно.Герман Клименко уверен - общение на Форуме складывается продуктивно.
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Отношения между Россией и Казахстаном находятся на хорошем уровне, но предела совершенству нет. Так считает сопредседатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровых технологий и цифровой экономики Герман Клименко.

- Каждый регион отличается своей особенностью, - сказала на XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске Герман Клименко. - У Омской области большая приграничная история с Казахстаном. Это ваш эксклюзив и это надо развивать. Омск – это миллионник, а миллионники, как правило, самодостаточны, но учитывая ваше приграничье конечно надо продолжать двигаться в направлении дальнейшего взаимодействия с Казахстаном.

Работу Форума сопредседатель совета ТПП РФ оценил очень высоко. Он уверен – общение на таких мероприятиях имеет высокую продуктивность.

- Всегда сложно представить коммуникацию просто переписываясь, нужно личное общение глаза в глаза, - считает Клименко. - Мне говорят, зачем ездить, если можно поговорить по скайпу? По скайпу одновременно поговорить со всеми не получается. Здесь, встретившись сразу с несколькими замминистрами, мы быстро согласовали сразу несколько вопросов.

Текст и фото Лариса ЛОСКУТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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