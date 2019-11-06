Возле Омского аэропорта появилась бесплатная парковка

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-06T09:11:28+03:00

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Возле Омского аэропорта накануне открыли новую парковку площадью 5 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 150 машин.

– Этот проект благоустройства весьма важен с точки зрения своего функционального назначения, он будет востребован у жителей, — отметила мэр Омска Оксана Фадина. — Кроме того, его реализация стала наглядной демонстрацией практического диалога между муниципальной властью и социальными партнерами. И этот диалог обязательно получит продолжение. Сейчас мы активно работаем с предпринимателями, у которых есть интересные, социально ориентированные идеи. Для их реализации мы уже подготовили проекты типового соглашения и финансово-экономического обоснования. С этими документами можно инициировать обсуждение предпринимательских инициатив в Омском городском Совете, получать поддержку депутатского корпуса и приступать к воплощению планов в жизнь. Муниципалитет и впредь намерен тесно сотрудничать с омским бизнесом в рамках развития городской среды.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

– Новая автостоянка находится в шаговой доступности от терминала. Она будет находиться под охраной системы видеонаблюдения. Для ее освещения установлены 30 энергосберегающих светильников, по периметру проложены асфальтированные тротуары, разбиты газоны, установлены скамейки и урны.

Одновременно со строительством парковки началось благоустройство прилегающего к ней сквера, ремонт дороги и озеленение участков вдоль нее. По улице 12 Декабря высажены 140 сосен, 40 елей, 10 рябин и 10 черемух. По улице Транссибирской со стороны аэропорта появилась аллея из 110 сибирских яблонь.

– Мы планируем также облагородить и сделать интересной для горожан площадку с пешеходными дорожками у новой парковки. Возможно, в перспективе здесь появятся различные арт-объекты, символизирующие омское производство. Сейчас ведем переговоры с предприятиями, заинтересованными в этом проекте, – пояснил генеральный директор «Омского аэропорта» Олег Селиверстов. В результате реновации транспортной развязки, проведенной городским «Управлением дорожного хозяйства и благоустройства» в рамках муниципального здания, были разгружены подъезды к аэропорту, а само дорожное движение стало более безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU