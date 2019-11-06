За несколько часов до приезда в Омске Путина десятки дорожников лихорадочно красят бордюры

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-06T08:35:07+03:00

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Прямо-таки настоящий праздник чувствуется в Омске с самого утра. То, что не успели сделать за месяцы, решили лихорадочно закончить за несколько часов до приезда в город высоких гостей. Напомним, сегодня, 6 ноября, открывается Форум приграничных территорий, на который приедут президенты России и Казахстана.

Водители, проезжающие по магистралям гостевого маршрута, стали очевидцами невиданной до сих пор картины: вероятно, все омские дорожники вышли наводить красоту в городе. Десятки рабочих в дождь лихорадочно красят бордюры вдоль дороги.

Напомним, также омичи сегодня заметили, как из шланга моют Красный Путь.

В Омске красят бордюры.

ИСТОЧНИК KP.RU