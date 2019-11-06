В Омске, наконец, снова открыли остановку «Площадь Ленина»
В центре Омска, наконец, снова открыли остановку «Площадь Ленина». Напомним, с середины лета там не останавливался муниципальный транспорт, двигавшийся в сторону «Дома Туриста». Сделано это было в целях безопасности. Правда, частные маршрутки там все же тормозили.
– В связи с ремонтом дома № 20 по улице Лермонтова 27 июля была закрыта для городского пассажирского транспорта остановка «Площадь Ленина», – рассказала официальный представитель омского дептранспорта Марина Ростова. – 6 ноября ремонтные работы вблизи остановочного пункта завершены, и остановка городского пассажирского транспорта на ООТ «Площадь Ленина» возобновляется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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