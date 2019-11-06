2019-11-06T08:56:57+03:00
Экономика

Сразу после открытия на форуме России и Казахстана подписали 3 соглашения

Благодаря им Омская область получит новый толчок к развитию.
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Соглашение между администрацией Омской области и МГИМО подписано.Соглашение между администрацией Омской области и МГИМО подписано.
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Начало работы XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана, который проходит в эти дни в Омске, выдалось продуктивным. Буквально в первый час работы были подписаны сразу три соглашения. Первым документом, под которым поставили подписи губернатор Омской области Александр Бурков и директор департамента по работе с госсектором ПАО «Вымпел-Коммуникации» Михаил Звягинцев, было соглашение о сотрудничестве между правительством Омской области и ПАО «Вымпел-Коммуникации». Затем было подписано соглашение между администрацией Омской области и МГИМО. Следующим документом стало соглашение между министерством промышленности и связи Омской области и управлением развития предпринимательства и предпринимательства Акмолинской области Республики Казахстан.

- Подписание соглашения с МГИМО важно для нас, потому что появляются новые возможности научных исследований, подготовки кадров, отбора и подготовки одаренных ребят, - сказал губернатор Омской области Александр Бурков.- Потому что президент поставил задачу – наше государство должно войти в десятку сильнейший по системе высшего образования. Что касается «ВымпелКома», то мы надеемся использовать достижения в сфере цифровой экономики, которые есть у этой компании.

Текст и фото Лариса ЛОСКУТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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