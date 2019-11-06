2019-11-06T07:59:57+03:00
Звезды

Эрмитаж проведет серию прямых трансляций в честь открытия своего омского филиала

В них расскажут об историческом здании «Саламандра» и ходе его реконструкции [ видео]
Анна МИКУЛА
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В Омске после долгой реконструкции, наконец, открыли здание бывшего страхового общества «Саламандра». Теперь, там разместится центр-спутник Эрмитажа.

– Это самое масштабное и значимое культурное событие не только для Омска, но и для всей Сибири и России в целом. Омск станет третьим городом в стране, в котором будет работать центр-спутник Государственного Эрмитажа, – говорится в сообщении, размещенном на официальной странице петербургского музей в соцсети «ВКонтакте». – Специально для наших зрителей мы проведем серию прямых эфиров о новом выставочном центре Эрмитажа. Мы расскажем вам об истории этого дома, о создании в нем выставочного центра и о долголетнем сотрудничестве Эрмитажа и Омский музей имени М.А. Врубеля . Вы увидите некоторые из помещений будущего музея, а также узнаете о программе Дней Эрмитажа в Омске и о проекте «Большой Эрмитаж», который предусматривает открытие новых выставочных центров в России и за рубежом.

Hermitage Online. К открытию центра Эрмитаж Сибирь .На днях в Омске открывается Эрмитаж Сибирь это самое масштабное и значимое культурное событие не только для Омска, но и для всей Сибири и России в целом. Омск станет третьим городом в стране, в котором будет работать центр-спутник Государственного Эрмитажа. Выпуск проходит в преддверии открытия! Вы одними из первых увидите помещения будущего центра! Эрмитаж Сибирь расположится в историческом здании в центре Омска. Мы расскажем вам об истории этого дома, о создании в нём выставочного центра и о долголетнем сотрудничестве Эрмитажа и Омский музей имени М.А. Врубеля . Вы увидите некоторые из помещений будущего музея, а также узнаете о программе Дней Эрмитажа в Омске и о проекте Большой Эрмитаж , который предусматривает открытие новых выставочных центров в России и за рубежом. Героем выпуска станет Фарида Буреева, директор Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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