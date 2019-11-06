2019-11-06T08:56:26+03:00
Экономика

В Омске начал работу XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана

Губернатор Омской области и вице-министр торговли и интеграции Казахстана осмотрели выставку «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана».
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Губернатор Омской области Александр Бурков и вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торбаев.Губернатор Омской области Александр Бурков и вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торбаев.
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Форум начал свою работу с раннего утра – уже в половине восьмого глава нашего региона Александр Бурков и высокий гость из Казахстана ос осмотрели выставку «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», на которой свою работу презентовали ведущие предприятия Омской области и соседнего с нами государства.

- На выставке мы увидели все передовые технологии в сфере промышленности, аграрного сектора, - прокомментировал увиденное Александр Леонидович. - Для нас важна кооперация с предприятиями Казахстана, потому что исторически у Омской области выстроены производственные связи с этой республикой. Нам необходимо идти дальше и то, что мы сегодня видели на выставке, подтверждает, что наши предприятия эффективно развиваются и активно взаимодействуют в рамках межприграничного сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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