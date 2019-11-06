Культовый режиссер Эмир Кустурица теперь пьет кофе из кружки с надписью Omsk

СЕГОДНЯ 07:29 2019-11-06T07:29:04+03:00

Такое фото выложил на своих страницах в соцсетях Виктор Скуратов. Фото: vk.com

Вероятно, такой сувенир он приобрел в одно из посещений нашего города

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Культовый сербский режиссер, судя по всему, теперь пьет кофе из кружки с надписью Omsk. Сувенир он приобрел в одно из своих предыдущих посещений нашего города в местной кофейне.

– Эмир с нашей кружкой в Лондоне, – прокомментировал фото на своей странице в соцсети владелец сети Skuratov coffee.

Вероятно, таким оригинальным способом знаменитый серб решил проанонсировать свой концерт в Омске, который запланирован на 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU