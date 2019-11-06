Культовый режиссер Эмир Кустурица теперь пьет кофе из кружки с надписью Omsk
Вероятно, такой сувенир он приобрел в одно из посещений нашего города
Такое фото выложил на своих страницах в соцсетях Виктор Скуратов.Фото: vk.com
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Культовый сербский режиссер, судя по всему, теперь пьет кофе из кружки с надписью Omsk. Сувенир он приобрел в одно из своих предыдущих посещений нашего города в местной кофейне.
– Эмир с нашей кружкой в Лондоне, – прокомментировал фото на своей странице в соцсети владелец сети Skuratov coffee.
Вероятно, таким оригинальным способом знаменитый серб решил проанонсировать свой концерт в Омске, который запланирован на 20 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU