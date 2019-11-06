Перед приездом Путина в Омске отмывают магистрали

СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-06T06:33:35+03:00

Правда, горожане опасаются, что при минусовой температуре вода застынет и превратится на дорогах в ледяную корку

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В соцсетях появилось необычное для Омска фото: с утра дорожники начисто отмывают магистрали. На снимке рабочие поливают из шланга Красный Путь. Все бы ничего, но на улице минусовая температура, и омичи переживают, что вода превратится в ледяную корку. А это в свою очередь может спровоцировать ДТП.

– А нельзя так всегда следить за городом? – негодует одна из подписчиц Римма Лебедева.

– Омск очень грязный и пыльный город. Моют дороги? Да перегоняют грязь с места на место. Как обычно, показуха, – считает Наталья Арсеньева.

– Превращают Омск в ледовую «Арену Омск», – шутит Сергей Реет.

– Как Путин проедет по городу, если будет массовое ДТП? – интересуется Михаил Невкрытый.

ИСТОЧНИК KP.RU