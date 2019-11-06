Соцсети: Под Омском образовалась стихийная свалка, которую никто не хочет убирать
Жители Омского района пожаловались в социальных сетях на завалы мусора, которые растут на глазах на выезде из их населенного пункта.
– Поселок Осташково, за территорией учреждения ФСИН образовалась несанкционированная свалка, – рассказывает автор поста. – Администрация поселка не может не видеть этого безобразия, ибо все находится рядом. Налицо проявление элементарной халатности к исполнению своих прямых обязанностей по содержанию и использованию земель.
К сообщению автор прикрепил хэштег #жалоба55, а значит, обращение автоматически попадет на рассмотрение в мэрию Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU