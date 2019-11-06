2019-11-06T06:18:00+03:00
Общество

Соцсети: Под Омском образовалась стихийная свалка, которую никто не хочет убирать

Завалы мусора растут с каждым днем возле поселка Осташково
Анна МИКУЛА
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Фото: «Голос Омска»Фото: «Голос Омска»Фото: vk.com
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Жители Омского района пожаловались в социальных сетях на завалы мусора, которые растут на глазах на выезде из их населенного пункта.

– Поселок Осташково, за территорией учреждения ФСИН образовалась несанкционированная свалка, – рассказывает автор поста. – Администрация поселка не может не видеть этого безобразия, ибо все находится рядом. Налицо проявление элементарной халатности к исполнению своих прямых обязанностей по содержанию и использованию земель.

К сообщению автор прикрепил хэштег #жалоба55, а значит, обращение автоматически попадет на рассмотрение в мэрию Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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