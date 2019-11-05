2019-11-05T13:36:47+03:00
Происшествия

На омском севере осудили сельского главу, который крал деньги из бюджета

Его признали виновным в шести эпизодах преступления
Анна МИКУЛА
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В общей сложности бывший чиновник похитил из бюджета 97 тысяч.В общей сложности бывший чиновник похитил из бюджета 97 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Теперь уже бывшего главу администрации села Васисс Тарского района судили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии обвинения, мужчина три года подряд – с 2012 по 2015 год – заставлял подчиненную незаконно начислять ему материальную помощь. В общей сложности в пять приемов он получил 97 тысяч рублей.

– Бывший чиновник признал вину в совершенных преступлениях, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Тарский городской суд Омской области назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Кроме того, постановил взыскать с него в пользу сельского поселения имущественный ущерб, причиненный преступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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