Омич жестоко расправился с бездомным, сдавшим его приятеля полицейским

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-05T12:50:04+03:00

А после труп на улице пытались сжечь двое других бомжей, которые боялись, что из обвинят в убийстве

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Убийство произошло возле дома на улице Завертяева, 4. Местный житель, 28-летний Денис Баландин до смерти забил бездомного – за то, что тот сдал его приятеля, обвиняемого в краже, полиции. Позже на труп наткнулись другие бомжи. Испугавшись, что их обвинят с убийстве, они попытались избавиться от тела и сжечь его.

– Это несколько затруднило расследование, поскольку судмедэксперт не смог однозначно установить причинно-следственную связь обнаруженных у потерпевшего телесных повреждений и наступлением смерти в связи с выраженным воздействием открытого пламени на мягкие ткани головы, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Но следствие смогло получить объективные доказательства причастности обвиняемого к убийству. Баландин заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU