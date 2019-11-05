«Не ошибается тот, кто ничего не делает»: Мэр Фадина – о ремонте омских фасадов

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-05T12:22:08+03:00

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За день до открытия российско-казахстанского форума мэр Оксана Фадина подвела первые итоги, что успели сделать в преддверии этого события. С частности она упомянула три главные темы: ремонт дорог, фасады гостевого маршрута и благоустройство общественных территорий.

Мы сейчас вступаем в живой диалог с нашим гражданским обществом. Безусловно, делаем ошибки. Но я сторонник такой позиции: сделал ошибку, исправь ее, поработай над ней. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы внимательно слушаем людей, изучаем соцсети. Каким бы, может быть, неприятным ни был разговор, вступаем в диалог и где-то исправляем ситуацию.

Также Оксана Фадина отметила, что благоустройством города начали заниматься еще с конца 2017 года, и для нее навести порядок было принципиальной позицией. Мэр напомнила, что именно этот тезис был основным в ее предвыборной кампании.

– Очень много было организационных моментов с точки зрения проработки нормативно-правовых актов. Мы сейчас работаем комплексно: берем улицу и смотрим, что с ней не так – освещение, фасады, нестационарные торговые объекты, дорожное покрытие, бордюры, скамейки. И вот так мы улицами будем двигаться по окружности от центра города, – рассказала Фадина. – По капремонту финансирование мы еще будем подбивать, итоги пока еще подводить очень рано. Огромную финансовую поддержку всей этой программы, безусловно, обеспечил губернатор. То, что мы сейчас ведем, мы закончим. Конечно – формирование комфортной городской среды. Мы давно уже понимали, что центр должен быть другим. Принципиально взяли Театральную площадь. Улица Бударина – это моя, как, думаю, и многих омичей, боль. Ехать с Комсомольского моста и видеть это недоразумение с разрухой, уже невозможно. Надеемся, что наши гости будут приезжать в Омск еще по разным поводам. Ведь в следующем году нас ждут Дельфийские игры, потом молодежный чемпионат по хоккеею. Поэтому в центре города надо навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU