В Омске неизвестные замуровали кота в подвале

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-05T10:54:32+03:00

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Отчаянно мяукающий белый кот привлек внимание людей, проходивших мимо одной из омских многоэтажек на улице Багратиона. Выяснилось, что звуки доносились из окошка в подвале, которое с одной стороны было наглухо закрыто листом картона, с другой – металлической решеткой.

А между ними оказался замурованным чей-то питомец. Прутья были расположены настолько близко, что пробраться через них кот бы не смог, к тому какие-то нелюди прикрутили его проволокой к решетке.

Фото происшествия разместили в соцсетях. Автор рассказал, что животное оказалось в настолько узком пространстве, что даже не могло пошевелиться. Сколько оно так просидело на морозе, не известно. Очевидцы уже освободили и накормили бедолагу. Сейчас его вернули хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU