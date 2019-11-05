Омич отсудил у дорожников 130 тысяч за падение сына на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-05T08:16:14+03:00

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Тяжелой травмой закончился обычный переход дороги для одного из омских подростков. Он поскользнулся на наледи в январе этого года на зебре у перекрестка улиц 7-я Северная и Волховстроя. В итоге пешеход получил травму, которую экспертиза оценила как тяжкий вред здоровью. Причиной падения посчитали плохую работу коммунальщиков. Как установила прокуратура, сотрудники БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» не исполнили надлежащим образом свои обязанности по очистке тротуара. Дорожка была плохо убрана.

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевского суда, отец подростка подал в суд и выиграл дело. Его требования удовлетворили частично. Омич смог отсудить у дорожников 130 тысяч рублей. Ведомство пыталось обжаловать решение, но неудачно.

ИСТОЧНИК KP.RU