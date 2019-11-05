2019-11-05T08:16:14+03:00
Общество

Омич отсудил у дорожников 130 тысяч за падение сына на пешеходном переходе

Подросток поскользнулся
Станислав МУХИН
Поделиться:
Омич отсудил 130 тысяч.Омич отсудил 130 тысяч.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Тяжелой травмой закончился обычный переход дороги для одного из омских подростков. Он поскользнулся на наледи в январе этого года на зебре у перекрестка улиц 7-я Северная и Волховстроя. В итоге пешеход получил травму, которую экспертиза оценила как тяжкий вред здоровью. Причиной падения посчитали плохую работу коммунальщиков. Как установила прокуратура, сотрудники БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» не исполнили надлежащим образом свои обязанности по очистке тротуара. Дорожка была плохо убрана.

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевского суда, отец подростка подал в суд и выиграл дело. Его требования удовлетворили частично. Омич смог отсудить у дорожников 130 тысяч рублей. Ведомство пыталось обжаловать решение, но неудачно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, зачем в Омск прилетали военные самолеты
Омск стал худшим миллионником в рейтинге качества городской среды
Омичи жалуются на некачественный ремонт фасада многоэтажки
Появились фото макета новой «Арены Омск»
В Омске перекрыли часть Юбилейного моста
Стало известно, когда в Омске ударят первые морозы и ляжет снег
Омская журналистка восхитила наставников в шоу «Голос»
СМИ прочат отставку главе омской полиции Коломиецу
Омск оказался одним из самых неблагоустроенных городов России
Омская дворняжка поверила новым хозяевам, но они ее тоже передали
«Товарищ варил, предложил сбывать»: На видео попало задержание наркоторговцев в Омске
В Омской области пропали две девочки
В Омске машина без водителя сбила маму с ребенком
В Совете Федерации при поддержке Росгвардии наградили омского подростка, спасшего тонувших детей
«Она сказала, что ей 12 лет, но я не поверил»: Омский насильник-педофил заявил, что с пострадавшим ребенком все было по обоюдному согласию
Отец омской аспирантки-медика, погибшей после косметической процедуры, боится, что виновный уйдет от ответственности
Появилось видео, как из омской машины, залетевшей под автобус, достают водителя
Мошенники продают поддельные билеты в омский цирк
В Омске задержали пьяного водителя школьного автобуса
Омский ГАУ - второй на Всероссийском слёте студенческих отрядов Минсельхоза РФ