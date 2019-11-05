Омск стал худшим миллионником в рейтинге качества городской среды

СЕГОДНЯ 07:25 2019-11-05T07:25:28+03:00

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Очередные неутешительные новости о положении Омска во всевозможных рейтингах. Наш город стал худшим миллионником по качеству городской среды и благоустройства. Его проводили Минстрой и КБ Стрелка. Около 1000 российских городов оценивали по 6 основным критериям: жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая и общегородская инфраструктура.

Омск набрал 104 балла из 360 возможных. Ниже всего эксперты оценили улично-дорожную сеть. В итоге из 15 миллионников наш город стал 15-м. Обошли Омск даже Воронеж и Пермь. Лучшими стали ожидаемо Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU