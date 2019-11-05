2019-11-05T04:58:38+03:00
Общество

Появились фото макета новой «Арены Омск»

Ее покажут президенту [фото]
Станислав МУХИН
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Так будет выглядеть новая площадка "Авангарда"Так будет выглядеть новая площадка "Авангарда"Фото: instagram.com
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Сутки остались до начала Форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На него приедут президенты двух стран. Омская область готовится представить свои достижения. В их списке будет и строительство новой арены, на которой будет выступать "Авангард". Старый ледовый дворец уже полностью снесен.

Тем временем, в социальных сетях появился новый макет арены. Им поделился вице-губернатор омского правительства Дмитрий Ушаков в своем Instagram. На снимке можно рассмотреть не только саму арену, но и благоустройство территории вокруг нее. Видна зелень, лавочки, парковки. На крыше ледового дворца, выполненного в виде шайбы, будет огромная надпись "ОМСК". Также Ушаков выложил снимок проекта аэропорта Омск-Федоровка.

- Макеты двух проектов «завтрашнего дня»: новая «Арена Омск» и новый аэропорт «Омск-Федоровка». Они прекрасны. Макеты. Как и проекты, реализация которых ознаменует новые этапы в развитии Омской области, - подписал фото Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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