2019-11-04T09:44:06+03:00
Происшествия

Стало известно, когда в Омске ударят первые морозы и ляжет снег

Снега пока ждать не стоит
Станислав МУХИН
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Зима берет свое.Зима берет свое.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На смену удивительно теплому октябрю пришел аномальный ноябрь. Во-первых, температура не опускается ниже ...-5 даже ночью, во-вторых, нет даже намека на снег. Тем временем, стало известно, какая погода ждет омичей в ближайшую неделю. Прихода зимы пока ждать не стоит. Более того, с начала недели установится даже дневная температура. 5 и 6 ноября синоптики до ...+3. В середине недели также пройдет мокрый снег.

А вот в ночь с 6 на 7 ноября в Омске ударят первые морозы. Ночью, по данным Обь-Иртышского управления гидрометеоцентра,ожидается до ...-13. Кроме того, омичей ждут первые морозные выходные. Днем прогнозируют до ...-10. Но снега в ближайшую неделю омичам можно не ждать. Бесснежная погода может продержаться вплоть до середины ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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