СМИ прочат отставку главе омской полиции Коломиецу

СЕГОДНЯ 06:39 2019-11-04T06:39:46+03:00

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Неожиданная новость о кадровых перестановках в региональном УМВД появилась в прессе. СМИ прогнозируют отставку главы омской полиции Леонида Коломиеца и дальнейший перевод на аналогичную должность в Тюмень. Об этом сообщает РИА Омск-Информ. Странно это еще и тем, что генерал-майор не отработал на своем посту и трех лет. Начальником УМВД по Омской области он был назначен в декабре 2016 года.

К тому же позиции Коломиеца казались очень прочными. За все время работы в Омске генерал-майор не был замечен ни в одном громком скандале. В УМВД новость о кадровых перестановках, как водится, не комментируют.

Добавим, что ранее со своего поста ушел первый заместитель прокурора Александр Лоренц, получивший должность прокурора в Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU