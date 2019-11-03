Омск оказался одним из самых неблагоустроенных городов России
Минстрой России совместно с агентством «Стрелка» определил индекс качества городской среды в населенных пунктах страны. Всех «участников» оценивали по 36 критериям, куда включили обеспеченность дорогами, зелеными зонами и прочую инфраструктуру. За каждый пункт начисляли по 10 баллов.
Омск набрал всего 104 из 360 возможных и оказался на последнем месте среди городов-миллионников. Компанию ему в нижней части рейтинга составил Волгоград со 116-ю баллами.
Более того, Омск оказался практически самым некомфортным для жизни среди вообще всех оценивавшихся российских городов.
В тройке лидеров же предсказуемо оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
ИСТОЧНИК KP.RU