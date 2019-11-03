2019-11-03T14:53:59+03:00
Общество

Омск оказался одним из самых неблагоустроенных городов России

К такому выводу пришли аналитики федерального Минстроя
Анна МИКУЛА
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Минстрой России совместно с агентством «Стрелка» определил индекс качества городской среды в населенных пунктах страны. Всех «участников» оценивали по 36 критериям, куда включили обеспеченность дорогами, зелеными зонами и прочую инфраструктуру. За каждый пункт начисляли по 10 баллов.

Омск набрал всего 104 из 360 возможных и оказался на последнем месте среди городов-миллионников. Компанию ему в нижней части рейтинга составил Волгоград со 116-ю баллами.

Более того, Омск оказался практически самым некомфортным для жизни среди вообще всех оценивавшихся российских городов.

В тройке лидеров же предсказуемо оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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