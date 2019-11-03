Омская дворняжка поверила новым хозяевам, но они ее тоже передали

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-03T08:44:44+03:00

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Белая шелковая шерстка и большие грустные глаза, которые в каждом подходящем к ее клетке пытаются рассмотреть Человека. Белоснежка родилась настоящей красоткой, только вот люди, к которым она попадала обращались с ней, как со сломанной игрушкой. Простая дворняжка не могла потешить их тщеславие аристократическим происхождением.

Наигравшись, подросшего щенка выкинули на улицу. Так животное попало в службу отлова. По сути, «Спецавтохозяйство» – это большая собачья тюрьма, где выживает сильнейший и все ждут смертного приговора.

Тем не менее даже там сотрудники пытаются спасти хоть каких-то животных. Но Белоснежке не везет, никто из новых «хозяев» не готов тратить силы на ее воспитание.

– Вторая неудачная попытка ее пристроить! Слезы на глаза наворачиваются, слов просто нет. Она сейчас в шоке! Ее вернули обратно! – рассказывает волотнер Полина. – Белоснежка гладкошерстная и не выживет зимой в вольере... Неужели не понятно, что со щенком нужно гулять, как можно чаще, развлекать его?! Это ведь тот же ребенок. Белоснежка ждет самого лучшего хозяина, который умеет обращаться с собаками! Вырастет средних размеров. Активная, хорошая девочка, от паразитов обработана и привита.

Если вы осознаете, собака – это живое существо, которое требует ответственного обращения, ресурсов и времени своего хозяина, вам с радостью расскажут о Белоснежке подробнее по телефону 8-904-821-49-62 (Полина).

Фото: vk.com/sah_omsk

ИСТОЧНИК KP.RU