Омская дворняжка поверила новым хозяевам, но они ее тоже передали
Белая шелковая шерстка и большие грустные глаза, которые в каждом подходящем к ее клетке пытаются рассмотреть Человека. Белоснежка родилась настоящей красоткой, только вот люди, к которым она попадала обращались с ней, как со сломанной игрушкой. Простая дворняжка не могла потешить их тщеславие аристократическим происхождением.
Наигравшись, подросшего щенка выкинули на улицу. Так животное попало в службу отлова. По сути, «Спецавтохозяйство» – это большая собачья тюрьма, где выживает сильнейший и все ждут смертного приговора.
Тем не менее даже там сотрудники пытаются спасти хоть каких-то животных. Но Белоснежке не везет, никто из новых «хозяев» не готов тратить силы на ее воспитание.
– Вторая неудачная попытка ее пристроить! Слезы на глаза наворачиваются, слов просто нет. Она сейчас в шоке! Ее вернули обратно! – рассказывает волотнер Полина. – Белоснежка гладкошерстная и не выживет зимой в вольере... Неужели не понятно, что со щенком нужно гулять, как можно чаще, развлекать его?! Это ведь тот же ребенок. Белоснежка ждет самого лучшего хозяина, который умеет обращаться с собаками! Вырастет средних размеров. Активная, хорошая девочка, от паразитов обработана и привита.
Если вы осознаете, собака – это живое существо, которое требует ответственного обращения, ресурсов и времени своего хозяина, вам с радостью расскажут о Белоснежке подробнее по телефону 8-904-821-49-62 (Полина).
Фото: vk.com/sah_omsk
ИСТОЧНИК KP.RU