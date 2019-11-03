«Товарищ варил, предложил сбывать»: На видео попало задержание наркоторговцев в Омске

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-03T08:09:28+03:00

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Двоих 33-летних омичей, причастных к распространению амфетамина, задержали сотрудники наркоконтроля в Ленинском округе в августе 2018 года. Из поймали с поличным – мужчины как раз делали закладки с наркотиками в гаражах.

– Товарищ варил, предложил сбывать, – пояснил оперативникам один из задержанных.

–В ходе следствия установлено, что один из фигурантов создал группу, которая имела устойчивый характер деятельности, – сообщает пресс-служба областного УМВД. –Мужчины с целью соблюдения конспирации избегали личных встреч с покупателями. Для этого организатор создал виртуальный интернет-магазин. Денежные средства за сбыт запрещенного вещества участники получали посредством переводов криптовалюты.

Накануне наркоторговцам вынесли приговор. Организатора отправили в колонию строгого режима на 7 лет и 1 месяц, его подельника – на 6,5 года.

Оперативники наркоконтроля пресекли реализацию амфетамина.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU