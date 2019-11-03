В Омске машина без водителя сбила маму с ребенком

СЕГОДНЯ 07:28 2019-11-03T07:29:51+03:00

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Инцидент произошел 2 ноября в шесть вечера во дворе дома на улице Гашека, 9/2.

Во время автозапуска двигателя припаркованная «девятка» без водителя самопроизвольно поехала. Сначала она повредила стоявшую рядом «Тойоту Короллу», потом сбила двоих пешеходов – маму с маленькой дочкой.

–В результате ДТП 31-летняя женщина и трехлетняя девочка доставлены в медицинское учреждение, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU