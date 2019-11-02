2019-11-02T08:12:49+03:00
Происшествия

Появилось видео, как из омской машины, залетевший под автобус, достают водителя

Серьезное ДТП случилось на дороге в Азовском районе
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного ГУ МЧСФото: пресс-служба областного ГУ МЧС
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Серьезная авария произошла сегодня, 2 ноября на трассе в Омской области.

– В 9.30 поступило сообщение о ДТП в Азовском районе, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На автодороге около деревни Пахомовка столкнулись пассажирский автобус, двигавшегося по маршруту «Омск–Одесское», и легкового автомобиля. Сотрудники МЧС для предотвращения возгорания отключили аккумуляторную батарею автомобиля. От МЧС привлечена одна единица техники и три человека личного состава.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Сообщается также, что авария обошлась без жертв. Никто из людей, находившихся в автобусе, не пострадал. За ними приехал другой автобус.

А вот водителя легковушки, который после столкновения оказался заблокирован в своем авто, пришлось вызволять спасателям.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Последствия аварии в Азовском районе.Видео: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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