Мошенники продают поддельные билеты в омский цирк

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-02T07:38:27+03:00

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На официальных страницах омского цирка в соцсетях в появилось предупреждение для зрителей. В сообщении говорится, что некие люди продают билеты на программу приехавшего в наш город цирка по заниженным ценам. При этом в рекламе используются фото реально существующего представления, которое сейчас идет в омском цирке. Только вот зрители попадают совсем на другое представление.

– Из переписки с владельцем страницы и ее гостями мы поняли, что эта продажа ведется регулярно. Кроме того, билеты продаются и на декабрь, и на январь, – говорит директор Омского государственного цирка Елена Агафонова. – Владельцы страницы утверждают, что речь идет не об Омском цирке, а о некоем заезжем цирке, но о каком, осталось неизвестным. Совершенно очевидно, что никакой другой гастролирующей программы в нашем цирке нет.

Руководство омского цирка уже передало скриншоты рекламной страницы и переписки с владельцами паблика в полицию, где уже начали проверку. Зрителей призывают покупать билеты только через официальный сайт цирка или в кассе.

Напомним, на днях о мошенниках сообщило и руководство омской филармонии. Аферисты подделали ее сайт и также продавали билеты

ИСТОЧНИК KP.RU