В Омске задержали пьяного водителя школьного автобуса

СЕГОДНЯ 06:23 2019-11-02T06:27:08+03:00

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В период осенних каникул у омских госавтоинспекторов прибавилось работы. Ребятишек возят на всевозможные мероприятия. Безопасности таких поездок уделяется особое внимание.

Накануне во время проверки автобусов, задействованных для перевозки школьников в кукольный театр, полицейские с удивлением увидели пьяного водителя. Алкотестер подтвердил их подозрения.

– При проведении освидетельствования при помощи алкотектора в выдыхаемом воздухе у 52-летнего омича обнаружены пары алкоголя в количестве 0,237 мг/л, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Водитель отстранен от управления транспортным средством, возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Нарушителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет и штрафа в размере 30 000 рублей. Повторное такое нарушение влечет за собой уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Пьяный водитель школьного автобуса. Омск.Видео: Госавтоинспекция по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU