2019-11-01T12:27:39+03:00
Происшествия

В Омске пьяный студент угнал у таксиста авто и врезался

Ему грозит уголовное дело
Станислав МУХИН
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Машину разбили.Машину разбили.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Слабоумие и отвага - пожалуй, двумя этими словами можно описать "подвиг", на который решились двое пьяных студентов в Омске. А началось все с обычного заказа такси. Подвыпившие парни собирались продолжить веселье и вызвали такси, чтобы уехать с улицы 24-я Северная в Нефтяники.

В пути у одного из парней возник конфликт с водителем. Выяснить отношения они решили на улице на проспекте Королева. Пока шофер с 21-летним студентом ругались, его приятель, оставшийся в салоне, сел за руль "Лада Гранта" и поехал.

Далеко скрыться не удалось. Машина попала в аварию. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, студента за пьяное вождение без прав отправили за решетку на 10 суток. Ему также придется ответить за угон - на парня завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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