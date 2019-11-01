2019-11-01T12:06:41+03:00
Происшествия

Стало известно, какая погода ждет омичей на праздничных выходных

В регионе сильно похолодает
Станислав МУХИН
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Временами пройдет снег.Временами пройдет снег.Фото: ВКонтакте
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Резкое ухудшение погоды ждет омичей в эти праздничные выходные. По данным Обь-Иртышского управления гидрометеорологии сибиряков ожидают морозец, осадки и сильный шквалистый ветер. Ранее в МЧС объявили штормовое предупреждение. Но по данным синоптиков, к вечеру 2 ноября ветер ослабнет до 10 метров в секунду.

Все выходные сохраняется высокая вероятность осадков в виде мокрого снега. Днем ожидается средняя температура от –1...–6 °C. Причем по ощущениям будет гораздо холоднее. Ночью и вовсе обещают первые зимние холода. Временами температура может опускаться до –10...–12 °C. Преимущественно будет пасмурно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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