2019-11-01T10:34:15+03:00
Общество

Стало известно, как будет работать омская почта в выходные

В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября 2019 года изменится график работы отделений
Анна МИКУЛА
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Стало известно, как будет работать омская почта в выходные.Стало известно, как будет работать омская почта в выходные.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне праздника, 3 ноября, почтовые отделения будут работать по обычному графику, но закроются на час раньше. 4 ноября 2019 года, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодики и выемка писем из почтовых ящиков осуществляться не будет.

– Пенсии и пособия за выходные и праздничный день приносить с учетом особенностей организации их доставки в Омской области, – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям регионального УФПС Вера Баринова. – Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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