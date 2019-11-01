Омича, севшего за руль пьяным и пытавшегося дать полицейскому взятку, будут судить

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-01T10:08:05+03:00

Полицейский отказался от предложенных ему 3 тысяч. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Инцидент произошел в Шербакульском районе. Полиция остановила подозрительное авто, ехавшее по трасс. Выяснилось, что у водителя при себе не было прав. Кроме того, он сел за руль пьяным.

Нарушитель попытался откупиться и протянул сотруднику патрульно-постовой службы 3 тысячи рублей. Тот отказался и сообщил о попытке дать ему взятку коллегам. Теперь мелкого взяточника будут судить.

– Вину в совершении преступления мужчина признал, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 36 в Шербакульском судебном районе Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU