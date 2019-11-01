Прокуратура требует закрыть асфальтовый завод, загрязняющий омский воздух

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-01T09:47:54+03:00

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Межрайонная природоохранная прокуратура проверила, кто в Омске загрязняет воздух и пришла к выводу, что это дорожники. В частности вопросы возникли к муниципальному «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства», занимающемуся производством асфальтобетонной смеси.

– В ходе проведения лабораторных анализов выбросов загрязняющих веществ от асфальтосмесительной установки выявлены превышения установленных нормативов загрязняющих веществ, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Нарушения своевременно не были устранены, поэтому Омским межрайонным природоохранным прокурором в Куйбышевский районный суд исковое заявление с требованием обязать учреждение приостановить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух до достижения установленных нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU